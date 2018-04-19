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Реформирование ЕС: Меркель призвала Макрона к компромиссу

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине призвала к компромиссу в вопросе реформирования еврозоны

Об этом передает Reuters.

По словам канцлера, она согласилась с лидером Франции относительно того, что еврозона еще "недостаточно защищена от кризисов".

В свою очередь, Макрон заявил, что "ни один валютный союз не может существовать без элементов сближения" и призвал к солидарности в этом вопросе.

Он предложил создание поста европейского министра экономики и финансов и выступил с идеей совместного бюджета ЕС в сотни миллиардов евро.

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Часть однопартийцев Меркель из Христианско-демократического союза не поддерживает предложения Макрона по усилению еврозоны и считает, что его план может привести к использованию денег немецких налогоплательщиков для финансирования расточительных стран-членов.

В то же время партнеры блока Меркель по коалиции из Социал-демократической партии поддерживают идеи Макрона и считают намерения оправданными. Социал-демократы критикуют Меркель за нежелание полностью поддержать Макрона.

Меркель и Макрон пообещали представить совместные предложения по пакету реформ ЕС до июня.

Ранее Макрон заявил, что Франция готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС, призвал к расширению сотрудничества в области безопасности и обороны, а также к новым общеевропейским инициативам, направленным на интеграцию беженцев и мигрантов.

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