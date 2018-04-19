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Рада приняла закон о маркировке органической продукции. Каких изменений ожидать

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении депутатский законопроект, которым предлагается ввести штраф за реализацию продукции с органическим государственным логотипом при отсутствии сертификата

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина”.

Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат на пленарном заседании в 19 апреля.

Законопроектом №5448-д "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" предлагается обязать производителей ежегодно проходить сертификацию органического производства для подтверждения соответствия требованиям законодательства в сфере органического производства, декларировать объемы органической продукции, которая вводится в обращение и согласовывать маркировки органической продукции с органом сертификации.

Оплата услуг по проведению сертификации органами сертификации осуществляется на договорных началах. Срок действия сертификата органического производства и обращения составляет 15 месяцев с даты его выдачи.

Целью законопроекта является совершенствование основ правового регулирования органического производства, обращения и маркировки органической продукции, а также гармонизация законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в указанной сфере.

Ожидается, что реализация положений проекта закона будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта. Кроме этого, будет гарантировать потребителям уверенность в продуктах, маркированных как органические, окажет положительное влияние на защиту операторов органического рынка от недобросовестной конкуренции, а также обеспечит прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов.

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