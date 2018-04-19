"Укрзализныця" сделала дополнительные рейсы до Ужгорода в связи с цветением сакур

19 апреля, 2018, 12:22

В апреле-мае, в период цветения сакур, "Укрзализныця" пустила дополнительные рейсы до Ужгорода

Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

В частности, ввели дополнительные поезда сообщением «Киев – Ужгород» и «Харьков – Ужгород», а также в обратном направлении.

Речь идет о поездах № 239/240 Киев – Ужгород» будет отправляться из столицы 18, 22, 25, 29 апреля, в обратном направлении 19, 21, 23, 26, 28, 30 апреля. Поезда № 207/208 сообщением Киев – Ужгород будет отправляться из столицы 27 апреля и 4 мая, а из Ужгорода 6-го мая.

Поезда № 235/236 «Ужгород – Харьков» будет отправляться из Ужгорода 28 апреля, а также 1-го и 6-го мая, из Харькова – 27 и 30 апреля и 4 мая.