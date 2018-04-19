"Роскомнадзор" пытался заблокировать Telegram, а "повалил" собственный сервис. Что происходит

19 апреля, 2018, 12:13

Роскомнадзор заблокировал собственную систему "Ревизор", с помощью которой там следят, блокируются ли запрещенные в России сайты. Это произошло из-за борьбы с мессенджером Telegram

О возможном блокировании "Ревизору" стало известно утром 18 апреля. Роскомнадзор попросил интернет-провайдеров перезагрузить систему. Сервис надзорного ведомства мог попасть под ограничения вместе с IP-адресам, блокирующими в попытке запретить Telegram.

Система Ревизор работает в штатном режиме.



Не верьте слухам. pic.twitter.com/sB7yqtbULX — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 18 апреля 2018 г.

Днем 18 апреля Роскомнадзор заявил, что система "Ревизор" работает в штатном режиме.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля, с того момента неоднократно возникали перебои в работе многочисленных сайтов, не относящихся Telegram. Это произошло потому, что мессенджер решил обходить ограничения с помощью IP-адресов, связанных с Amazon и Google, и работает во многих пользователей без VPN и прокси-сервисов.

Издание "Коммерсант" выяснило, что сейчас ведомство ищет более эффективные пути блокировки мессенджера. Для этого ведомство провело совещание с провайдерами, но пока не нашло решения. Однако эксперты отметили, что регулятор снизил темп блокировок.

Всего Роскомнадзор в борьбе с мессенджером Telegram заблокировал более 16 млн IP-адресов американских компаний Amazon и Google. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-с амовлення такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники". При этом сам Telegram продолжает работать.

Между тем Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал Amazon, Google, Microsoft и Apple позволять изменять IP-адреса Telegram без ограничений, чтобы Роскомнадзор не мог заблокировать мессенджер.

We call on @Amazon, @Google, @Microsoft, and @Apple to resist Russia's internet censorship campaign.



Stand for human rights by ensuring @Telegram's access to their platforms and allowing them to change IP addresses without limit. https://t.co/bP668FnOt2 — ACLU (@ACLU) April 18, 2018

Если компании пойдут на такой шаг, то все блокировки окажутся бессмысленными. Меняющиеся ip вообще является универсальным решением для всего заблокированного в России.

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