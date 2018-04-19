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"Останови сексизм": Супрун показала, как правильно здороваться с женщиной

По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, для борьбы с сексизмом во время приветствия с женщинами достаточно выполнить 5 простых шагов

Об этом напомнила Супрун в Twitter.

Супрун добавила картинку "Инструкция для мужчин: Как здороваться с женщиной" в социальную сеть с подписью "Без комментариев".

Инструкция состоит из 5 шагов.

Шаг первый - найти женщину.

Шаг второй - протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх.

Шаг третий - твердо, но не очень сильно, пожмите руку.

Шаг четвертый - опустите руку в исходное положение.

Шаг пятый - продолжайте преодолевать гендерные стереотипы.

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  • В январе Фотограф Эли Резкаллах выпустил серию работ по переснятыми сексистскими рекламными плакатами 1950-х годов.
  • А в Бельгии впервые выписали штраф за "сексизм в публичном месте": мужчине присудили выплатить 3000 евро за фразу офицеру: "Заткнись, я не разговариваю с женщинами, полицейский - не женская работа".
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