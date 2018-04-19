"Останови сексизм": Супрун показала, как правильно здороваться с женщиной
19 апреля, 2018, 13:06
По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, для борьбы с сексизмом во время приветствия с женщинами достаточно выполнить 5 простых шагов
Об этом напомнила Супрун в Twitter.
Супрун добавила картинку "Инструкция для мужчин: Как здороваться с женщиной" в социальную сеть с подписью "Без комментариев".
Инструкция состоит из 5 шагов.
Шаг первый - найти женщину.
Шаг второй - протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх.
Шаг третий - твердо, но не очень сильно, пожмите руку.
Шаг четвертый - опустите руку в исходное положение.
Шаг пятый - продолжайте преодолевать гендерные стереотипы.
Без коментарів. pic.twitter.com/N471HGm4Hu— Уляна Супрун (@usuprun) 18 квітня 2018 р.
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- В январе Фотограф Эли Резкаллах выпустил серию работ по переснятыми сексистскими рекламными плакатами 1950-х годов.
- А в Бельгии впервые выписали штраф за "сексизм в публичном месте": мужчине присудили выплатить 3000 евро за фразу офицеру: "Заткнись, я не разговариваю с женщинами, полицейский - не женская работа".
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