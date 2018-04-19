"Оппоблок" направил собственное письмо партиарху Варфоломею относительно создания единой автокефальной церкви
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Оппозиционеры отметили, что последняя инициатива украинской власти по созданию единой поместной церкви является попыткой решить определенные политические задачи в преддверии президентских выборов в Украине.
"Мы с возмущением восприняли попытку со стороны нынешней власти и президента Украины в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины для решения своей судьбы. Последняя инициатива власти по созданию единой поместной церкви накануне президентских выборов - это не забота о церкви, а попытки решить свои политические задачи и политическое вмешательство в жизнь миллионов православных христиан в Украине, подталкивание к новой общественной напряженности", - отмечается в обращении.
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По мнению депутатов-оппозиционеров, в условиях вооруженного конфликта в Донбассе, где проживают сотни тысяч православных христиан, подобные действия лишь усиливают разломы в украинском обществе и даже создают угрозу увеличения противостояния.
"Обращаемся к Вам, Ваше Святейшество, с просьбой о молитве и благословении народа Украины, восстановлении его духовного и социального единства, прекращении братоубийственного конфликта, и благой миротворческой миссии Канонической Украинской Православной Церкви. Верим в то, что Ваша молитва и мудрое слово укрепят всех нас, сохранят канонический строй и помогут нам избежать новых расколов и разногласий в обществе", - говорится в обращении.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине.
- УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности.
- 9 апреля, Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.