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"Оппоблок" направил собственное письмо партиарху Варфоломею относительно создания единой автокефальной церкви

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" в обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею I уверяют, что создание единой поместной церкви - это попытка чиновников решить собственные политические задачи

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Оппозиционеры отметили, что последняя инициатива украинской власти по созданию единой поместной церкви является попыткой решить определенные политические задачи в преддверии президентских выборов в Украине.

"Мы с возмущением восприняли попытку со стороны нынешней власти и президента Украины в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины для решения своей судьбы. Последняя инициатива власти по созданию единой поместной церкви накануне президентских выборов - это не забота о церкви, а попытки решить свои политические задачи и политическое вмешательство в жизнь миллионов православных христиан в Украине, подталкивание к новой общественной напряженности", - отмечается в обращении.

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По мнению депутатов-оппозиционеров, в условиях вооруженного конфликта в Донбассе, где проживают сотни тысяч православных христиан, подобные действия лишь усиливают разломы в украинском обществе и даже создают угрозу увеличения противостояния.

"Обращаемся к Вам, Ваше Святейшество, с просьбой о молитве и благословении народа Украины, восстановлении его духовного и социального единства, прекращении братоубийственного конфликта, и благой миротворческой миссии Канонической Украинской Православной Церкви. Верим в то, что Ваша молитва и мудрое слово укрепят всех нас, сохранят канонический строй и помогут нам избежать новых расколов и разногласий в обществе", - говорится в обращении.

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