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"Антонов" обвинил "Укроборонпром" в плохом руководстве, а затем заявил о хакерской атаке


фото: Reuters
Сайт Государственного предприятия "Антонов" в очередной раз был атакован хакерами

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Информируем Вас, что 19 апреля 2018 года корпоративный сайт ГП “АНТОНОВ” закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта antonov.com начиная с 19 апреля, являются ложными", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте предприятия было опубликовано заявление с обвинением Государственного концерна "Укроборонпром" в неквалифицированном управлении, которое ведет к упадку предприятия.

"В мае 2015 года ГП "Антонов" вошел в состав ГК "Укроборонпром", руководством которого было принято решение о разделении зон ответственности менеджмента "Антонов" на финансово-экономическую и научно-техническую составляющие. Итог этого "гениального" решения - предприятием руководят люди совершенно некомпетентные в авиастроении. За три года сменилось три руководителя, не построен ни один серийный самолет, а значительная часть прибыли осела в карманах посредников с "Укроборонпрома", - говорится в заявлении.

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