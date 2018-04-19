Провинция в Китае отменила визы для украинцев

19 апреля, 2018, 09:20

С 1 мая в китайской провинции Хайнань граждане Украины смогут ездить без виз

Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим введен не только для Украины, но и еще для 58 стран мира. Срок пребывания туристов на острове увеличили до 30 дней. Ранее он составлял 21 день.

Новые правила будут действовать для туристических групп и для отдельных лиц, приезжающих, пользуясь услугами турагентств.

Провинция расположена на одноименном острове и известна разнообразием привлекательных для туристов мест, среди которых - крупнейший в Азии Центр Буддизма, в котором стоит огромная 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь.