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Провинция в Китае отменила визы для украинцев

С 1 мая в китайской провинции Хайнань граждане Украины смогут ездить без виз

Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим введен не только для Украины, но и еще для 58 стран мира. Срок пребывания туристов на острове увеличили до 30 дней. Ранее он составлял 21 день.

Новые правила будут действовать для туристических групп и для отдельных лиц, приезжающих, пользуясь услугами турагентств.

Провинция расположена на одноименном острове и известна разнообразием привлекательных для туристов мест, среди которых - крупнейший в Азии Центр Буддизма, в котором стоит огромная 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь.

  • Ранее посольство Украины в Китае открыло три новых визовых центра в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.
  • Украинское дипломатическое ведомство достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки: Уругваем и Перу
  • Ранее Украина подписала безвиз с государством Антигуа и Барбуда, расположенной на островах в Карибском море.
  • Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Катаром.
  • Украинцам упростили получение виз в Оман.
  • 11 апреля глава МИД Павел Климкин анонсировал безвизовых с Македонией.
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