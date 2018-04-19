19 апреля, 2018, 15:14

В четверг во время протестов в Армении против нового премьера полиция задержала 100 человек

Об этом "Радио Азатутюн" сообщили в пресс-службе полиции.

Сегодня утром демонстранты заблокировали третий корпус здания правительства.

Полиция с применением силы разогнала протестующих и оттеснила их, установив контроль над входом в здание.

Полиция также напомнила протестующим о возможности применения оружия, если возникнет угроза нападения на органы государственной власти.

Акции протеста в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акции периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Акция направлена против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.

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