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Во время протестов в Ереване в четверг полиция задержала 100 человек


фото: Photolure
В четверг во время протестов в Армении против нового премьера полиция задержала 100 человек

Об этом "Радио Азатутюн" сообщили в пресс-службе полиции.

Сегодня утром демонстранты заблокировали третий корпус здания правительства.

Полиция с применением силы разогнала протестующих и оттеснила их, установив контроль над входом в здание.

Полиция также напомнила протестующим о возможности применения оружия, если возникнет угроза нападения на органы государственной власти.

Акции протеста в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акции периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Акция направлена против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.

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  • Как сообщалось, утром демонстранты начали блокировать правительство в Ереване. Однако с помощью физической силы правоохранители устранили демонстрантов от входа в здание. Нескольких протестующих задержали.
  • Полиция Армении предупредила протестующих о возможности применения оружия.
  • 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет исполнять больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
  • Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
  • 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
  • Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
  • 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
  • После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
  • Утром 18 апреля демонстранты взяли в осаду резиденцию главы правительства.
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