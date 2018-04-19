Преемник "Кеплера": как запускают телескоп, который найдет 20 тысяч экзопланет. Вживую
Первоначально запуск планировался на понедельник, 16 апреля, но компания отложила его, сообщив об этом в Twitter.
Standing down today to conduct additional GNC analysis, and teams are now working towards a targeted launch of @NASA_TESS on Wednesday, April 18.— SpaceX (@SpaceX) April 16, 2018
"Отменяем старт сегодня, чтобы провести дополнительный анализ системы контроля и навигации".
TESS подхватит миссию космического телескопа Кеплер, которая должна завершиться до конца этого года. "Кеплер" нашел уже более 5000 кандидатов в экзопланеты и подтвердил примерно половину из них.
Ожидается, что TESS сможет исследовать в раза большую площадь неба, чем "Кеплер", и найдет около 20 000 экзопланет уже в первые два года работы.
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