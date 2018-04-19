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Преемник "Кеплера": как запускают телескоп, который найдет 20 тысяч экзопланет. Вживую

18 апреля о1.51 по киевскому времени на ракете Falcon 9 запускают Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) - новый телескоп NASA, созданный специально для поиска экзопланет

Первоначально запуск планировался на понедельник, 16 апреля, но компания отложила его, сообщив об этом в Twitter.

"Отменяем старт сегодня, чтобы провести дополнительный анализ системы контроля и навигации".

TESS подхватит миссию космического телескопа Кеплер, которая должна завершиться до конца этого года. "Кеплер" нашел уже более 5000 кандидатов в экзопланеты и подтвердил примерно половину из них.

Ожидается, что TESS сможет исследовать в раза большую площадь неба, чем "Кеплер", и найдет около 20 000 экзопланет уже в первые два года работы.

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