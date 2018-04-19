Полиция Италии арестовала 22 предполагаемых мафиози
19 апреля, 2018, 18:28
Итальянская полиция арестовала 22 подозреваемых в причастности к сицилийской мафии, охотясь за влиятельным мафиози Маттео Денаро
Об этом сообщает Associated Press.
Полиция провела рейды в провинции Трапани на западе Сицилии. По словам полиции, она стремится постепенно лишить власти преступную организацию, обезвредив ее экономические ресурсы.
Денаро считается вероятным наследником "босса боссов" Сальваторе "Тото" Риины, который умер в тюрьме, отбывая 26 пожизненных сроков. Денаро скрывается с 1993 года.
Денаро избегает ареста за свою роль во вспышках насилия, которое осуществляла итальянская мафия в 1990-х годах.