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Полиция Италии арестовала 22 предполагаемых мафиози

Итальянская полиция арестовала 22 подозреваемых в причастности к сицилийской мафии, охотясь за влиятельным мафиози Маттео Денаро

Об этом сообщает Associated Press.

Полиция провела рейды в провинции Трапани на западе Сицилии. По словам полиции, она стремится постепенно лишить власти преступную организацию, обезвредив ее экономические ресурсы.

Денаро считается вероятным наследником "босса боссов" Сальваторе "Тото" Риины, который умер в тюрьме, отбывая 26 пожизненных сроков. Денаро скрывается с 1993 года.

Денаро избегает ареста за свою роль во вспышках насилия, которое осуществляла итальянская мафия в 1990-х годах.

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