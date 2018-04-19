Полиция Армении предупредила протестующих о применении оружия

19 апреля, 2018, 11:24

Полиция Армении напомнила протестующим о возможности применения оружия, если возникнет угроза нападения на органы государственной власти

Как сообщает издание News.am, в своем заявлении полиция отметила, что органы государственной власти являются объектами, которые подлежат особому режиму охраны.

"Призываем граждан, несовершеннолетних участников митинга, их родителей проявить бдительность, не поддаваться на призывы организаторов акции незаконных действий, так называемых "неожиданных действий", - подчеркивается в заявлении полиции.

Оппозиционный лидер протеста Никол Пашинян выразил убеждение в том, что полиция не имеет права использовать оружие против мирных демонстрантов.

"Конечно, это незаконно. Это так по всем международным правилам. Это же не новость! Что означает использование оружия против демонстрантов, которые не совершают насильственных действий?" - цитирует Пашиняна "Радио Азатутюн".

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