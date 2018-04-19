Полиция Армении предупредила протестующих о применении оружия
Как сообщает издание News.am, в своем заявлении полиция отметила, что органы государственной власти являются объектами, которые подлежат особому режиму охраны.
"Призываем граждан, несовершеннолетних участников митинга, их родителей проявить бдительность, не поддаваться на призывы организаторов акции незаконных действий, так называемых "неожиданных действий", - подчеркивается в заявлении полиции.
Оппозиционный лидер протеста Никол Пашинян выразил убеждение в том, что полиция не имеет права использовать оружие против мирных демонстрантов.
"Конечно, это незаконно. Это так по всем международным правилам. Это же не новость! Что означает использование оружия против демонстрантов, которые не совершают насильственных действий?" - цитирует Пашиняна "Радио Азатутюн".
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- Как сообщалось, утром демонстранты начали блокировать правительство в Ереване. Однако с помощью физической силы правоохранители устранили демонстрантов от входа в здание. Нескольких протестующих задержали.
- 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет иметь больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
- 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
- После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
- Утром 18 апреля демонстранты взяли в осаду резиденцию главы правительства.
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