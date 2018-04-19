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Половина пассажиров "Укрзализныци" покупает билеты онлайн

Почти 50% пассажиров "Укрзализныци" отдает предпочтение покупке проездных документов в онлайне

Об этом рассказал в.а. главы монополиста Евгений Кравцов в Twitter.

"Почти 50 % билетов онлайн! В 2018-м году 48 % проездных документов на поезда дальнего следования пассажиры Укрзализныци покупают через интернет. Таким способом в этом году уже реализовано более 5 млн билетов", - говорится в сообщении.

Кравцов также добавил, что еще в 2012 году лишь 3% от всех билетов было приобретено онлайн.

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