Половина пассажиров "Укрзализныци" покупает билеты онлайн
19 апреля, 2018, 12:53
Почти 50% пассажиров "Укрзализныци" отдает предпочтение покупке проездных документов в онлайне
Об этом рассказал в.а. главы монополиста Евгений Кравцов в Twitter.
"Почти 50 % билетов онлайн! В 2018-м году 48 % проездных документов на поезда дальнего следования пассажиры Укрзализныци покупают через интернет. Таким способом в этом году уже реализовано более 5 млн билетов", - говорится в сообщении.
Кравцов также добавил, что еще в 2012 году лишь 3% от всех билетов было приобретено онлайн.
Почти 50 % билетов онлайн! В 2018-м году 48 % проездных документов на— Евгений Кравцов (@Kravtsov_e) 18 апреля 2018 г.
поезда дальнего следования пассажиры Укрзализныци покупают через интернет. Таким способом в этом году уже реализовано более 5 млн билетов. В 2012-м продавали лишь 3%. pic.twitter.com/Tmzmra3XEi
- Напомним, "Укрзализныця" сделала дополнительные рейсы до Ужгорода в связи с цветением сакур.
- Ранее сообщалось, что монополист назначил 7 дополнительных поездов на майские праздники.
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