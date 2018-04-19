Подтопление шахты "Юнком" на Донбассе грозит экологической катастрофой – Тука

19 апреля, 2018, 21:25

Оккупационная администрация России на Донбассе не дает обследовать шахту "Юный коммунар" (Юнком), что может привести к экологической катастрофе

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook.

14 апреля террористы "ДНР" полностью остановили откачку воды на шахте "Юнком" в Енакиево - так называемом объекте "Кливаж". К этому времени шахта была на вечной сухой консервации. Узнав об ужасном решении оккупационных властей, местные жители вышли на митинг, но их никто не послушал. Что будет дальше, выяснилось на совещании с участием специалистов и представителей МинВОТ.

Георгий Тука отмечает, что в настоящее время реальной ситуацией с радиационной безопасностью на объекте "Кливаж" сегодня не владеет никто, поскольку с момента оккупации "власти ДНР" не дают согласия на обследование объекта международными профессиональными организациями. При этом специалисты утверждают, что существует высокая вероятность того, что после поднятия уровня шахтных вод произойдет загрязнение реки Булавин, а дальше и Азовского моря.

“Высока вероятность массовых подтоплений на оккупированной территории Донецкой области с возможными негативными последствиями для территорий, которые контролируются Правительством Украины. Без проведения комплексного обследования, прогнозирование последствий затопления шахты “Юнком” невозможно”, – отметил заместитель министра.

Шахта "Юный коммунар" (Юнком) запущена в работу еще в 1911 году. Шахта отмечалась большой загазованностью. За период 1959 по 1979 года на шахте произошло 235 выбросов газа, 28 из которых закончились смертью шахтеров.

16 сентября 1979 года с целью снижения напряжений в горных массивах, проведен подземный ядерный взрыв (объект "Кливаж") на глубине 903 метра. В результате взрыва возникла полость (капсула) диаметром 5-6 метров, вокруг которой сформировалась зона смятия (деформации) и дробления радиусом 20-25 метров.

По официальным данным, в период 1979-2000 годов уровень радиоактивности в породах и шахтных водах находился на фоновом уровне. (По неофициальным данным, уровень радиоактивности шахтных вод превышал фоновый уровень в два раза, но, исходя из политических соображений, эту информацию решено было не выносить на всеобщее обозрение.)

Последнее комплексное обследование шахты "Юнком" состоялось в 1999 году. В 2002 году шахту, как неперспективную, решено было закрыть. Специалистами было разработано три вероятных проекта закрытия шахты:

затопление;

водоотведение на соседнюю шахту “Комсомольская”;

непосредственный водоотлив.

В 2005 году Виктором Януковичем было принято решение остановиться на третьем варианте. Официальный мотив – сохранение рабочих мест (около 150 человек при стоимости работ около 1 млн долл. США в месяц).

Организацией взрыва и мониторингом последствий занимались специалисты из РФ ("Арзамас-16"). Все архивные документы хранятся в России и все письма с просьбой предоставить информацию остались без ответа.