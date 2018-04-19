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Пластик вместо рыбок. "Гринпис" огорчили детей океаном будущего

"Гринпис" повез детей в океанариум, но вместо подводных жителей показали океан с пакетами и пустыми бутылками

Видео показали на YouTube.

Экологическая организация "Гринпис" устроила акцию "Океан будущего". Они решили свозить детей в океанариум. Там они должны были увидеть рыб и других жителей океана. Но детей разочаровали, потому что в воде плавали только пластиковые пакеты и другой мусор.

Так "Гринпис" хотели показать, каким будет океан в будущем, если человечество дальше будет использовать материалы, которые долго разлагаются и засоряют природу.

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