Пластик вместо рыбок. "Гринпис" огорчили детей океаном будущего

19 апреля, 2018, 14:23

"Гринпис" повез детей в океанариум, но вместо подводных жителей показали океан с пакетами и пустыми бутылками

Видео показали на YouTube.

Экологическая организация "Гринпис" устроила акцию "Океан будущего". Они решили свозить детей в океанариум. Там они должны были увидеть рыб и других жителей океана. Но детей разочаровали, потому что в воде плавали только пластиковые пакеты и другой мусор.

Так "Гринпис" хотели показать, каким будет океан в будущем, если человечество дальше будет использовать материалы, которые долго разлагаются и засоряют природу.