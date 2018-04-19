Пластик вместо рыбок. "Гринпис" огорчили детей океаном будущего
19 апреля, 2018, 14:23
"Гринпис" повез детей в океанариум, но вместо подводных жителей показали океан с пакетами и пустыми бутылками
Видео показали на YouTube.
Экологическая организация "Гринпис" устроила акцию "Океан будущего". Они решили свозить детей в океанариум. Там они должны были увидеть рыб и других жителей океана. Но детей разочаровали, потому что в воде плавали только пластиковые пакеты и другой мусор.
Так "Гринпис" хотели показать, каким будет океан в будущем, если человечество дальше будет использовать материалы, которые долго разлагаются и засоряют природу.
- Напомним, бренд Gant выпустил линейку одежды из переработанного океанического пластика.