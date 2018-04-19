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Перекати-поле атаковало город в США и заблокировало дома

В город Викторвилл в Калифорнии перекати-поле занесло сильными ветрами с пустыни

Входы в дома и кое-где улицы засыпало растениями. Рядом с некоторыми домами оно образовало стену и достигло второго этажа.

Местные жители говорят, что перкотиполе здесь часто можно увидеть, но в таких масштабах в город его занесло впервые.

Пресс-секретарь городской администрации рассказала, что основная задача сейчас – расчистить входы в дома, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

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Также перекати-поле может быть опасным: клок засохшей травы, занесенный в костер, быстро загорается и разносит огонь.

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