Парламент Турции седьмой раз продлил чрезвычайное положение

19 апреля, 2018, 13:10

Парламент Турции проголосовал за продление чрезвычайного положения еще на три месяца

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

После попытки переворота действие чрезвычайного положения продлено уже в седьмой раз.

За соответствующее предложение проголосовали депутаты правящей партии справедливости и развития и партии "Националистическое движение".

Главная оппозиционная Республиканская народная партия призвала депутатов не продлевать чрезвычайное положение, поскольку он будет иметь негативное влияние на досрочные выборы, назначенные на 24 июня.

Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.

Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлен максимум на шесть месяцев.