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Оккупационная власть Крыма планирует передать остров Тузла России, - МВОТ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) подчеркивает незаконность планов оккупационных властей Крыма относительно передачи острова Тузла Российской Федерации

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

17 апреля оккупационными властями Крыма было объявлено о намерении передать в федеральную собственность Российской Федерации территории острова Тузла площадью 6,5 тысяч кв.м.

МВОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основополагающих принципов международного права.

Сообщается, что Тузла - песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина острова - 6,5 км, ширина - около 500 метров) в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке. В 2003 году стал причиной инициированной Россией территориального спора с Украиной.

Остров образовался из остатков Тузлинской косы, продолжения Таманского полуострова, размытой во время сильного шторма в 1925 году. 7 января 1941 года указом президиума Верховного совета РСФСР остров был включен в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области 19 февраля 1954 года была передана в состав Украинской ССР. В октябре 2003 года состоялся территориальный спор относительно права собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.

1 октября 2015 остров был соединен с материковой Россией рабочим мостом РМ1, что является частью технологического моста через Керченский пролив.

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