НАБУ хотело допросить европейских чиновников в деле Охендовского

19 апреля, 2018, 12:03

НАБУ направило во Францию, Германию и Австрию запросы о международной правовой помощи в рамках уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды экс-председателем ЦИК Михаилом Охендовським и просило допросить депутатов Бундестага, канцлера Австрии и других лиц, которые встречались с подозреваемым.

Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева, которое отменяет постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о прекращении дела Охендовского, сообщает "Слово и дело".

НАБУ расследует получение неправомерной выгоды Охендовським в размере почти 162 тысячи долларов от Партии регионов в период с 22 января 2010 года до 15 октября 2012 года, из которых 100 тысяч долларов предназначались ему как председателю ЦИК для выполнения действий в интересах Виктора Януковича. Еще 45 тысяч подозреваемый получил в помещении центрального аппарата Партии регионов за действия в интересах кандидатов в нардепы от Партии регионов. Остальные деньги он получил за выполнение предыдущих договоренностей.

В рамках этого дела НАБУ направило 7 запросов о международной правовой помощи в Германию, Австрию, Францию, Великобританию, США, Бельгию и Польшу. Во время изучения запросов суд установил, что некоторые были направлены с нарушением положений Конвенции ООН против коррупции и Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах.

Также суд указал, что в отправленных в Австрию, Францию и Германию запросам НАБУ просило допросить депутатов Бундестага, которые встречались с Охендовським в период с 12 по 14 сентября 2012 года. Также канцлера Австрии и других лиц, которые встречались с подозреваемым 20 сентября 2012 года во время его визита, а также лиц, которые имели беседу с председателем ЦИК во Франции в период с 27 по 30 августа 2012 года.

Кроме того, Бюро хотело узнать, сколько денег Охендовский потратил на перелеты, с кем контактировал во время зарубежных визитов, получить от СМИ видеосюжетов и статей о встрече главы ЦИК во время этих визитов, а также информацию о наличии у Охендовского и его жены каких-либо счетов на территории указанных стран.

Однако в ответ компетентные органы Австрии, Франции и Германии отвечали, что указанные запросы НАБУ не касаются предмета расследования преступлений Охендовского (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды). Поэтому судья решил, что эти запросы не отвечают требованиям Уголовно-процессуального кодекса и не касается дела. К тому же, ответы уже давали, а расследование так и не восстановили. Таким образом, судья решил отменить постановление о прекращении досудебного расследования дела главы ЦИК.