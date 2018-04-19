НАБУ готово рассмотреть "записи Онищенко" при наличии оригиналов
19 апреля, 2018, 23:01
Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи, сделанные беглым народным депутатом Александром Онищенко, если он предоставит их оригиналы
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.
Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.
"В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило. При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в рамках своей компетенции”, - сообщает пресс-служба.
- 19 апреля депутат-беглец Александр Онищенко, которого подозревают в махинациях с продажей газа, обнародовал разговор якобы с президентом Украины Петром Порошенко.
- Как уверяет Онищенко, на записи Петр Порошенко обсуждает с ним договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по поводу закрытия уголовных дел против него и его бизнеса.
- Тем временем лидер БПП назвал запись разговоров с Порошенко Онищенко фейком.