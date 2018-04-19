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НАБУ готово рассмотреть "записи Онищенко" при наличии оригиналов

Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи, сделанные беглым народным депутатом Александром Онищенко, если он предоставит их оригиналы

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.

"В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило. При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в рамках своей компетенции”, - сообщает пресс-служба.

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