На Закарпатье подросток зарезал сверстника, а суд отпустил его домой. Крестьяне перекрыли трассу и едва не совершили самосуд

19 апреля, 2018, 13:59

В среду, 18 апреля, жители закарпатского села Нижняя Апша 8 часов блокировали трассу международного значения Мукачево-Рогатин из-за резонансного убийства местного 9-классника

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Убийство произошло 14 марта 2018 года. 14-летний житель поселка у себя дома поссорился со своим приятелем и нанес ему несколько ударов ножом в шею. От полученных ранений 9-классник скончался на месте.

Сначала подозреваемый был арестован без права внесения залога, однако позже суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, запретив покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора или суда.

Впрочем, парень наконец начал свободно гулять по селу и даже пошел в школу.

18 апреля около 500 местных жителей вышли на протест и перекрыли трассу. Крестьяне также утверждают, что у подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала. На место событий выехало руководство закарпатской полиции. Правоохранители забрали главного подозреваемого в участок, оскльки разъяренная толпа мог совершить самосуд над подростком.

Местные жители говорят, что если в деле не будет сдвигов, дорогу заблокируют на более длительный срок.