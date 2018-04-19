На трассе Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус. Есть погибший
19 апреля, 2018, 17:26
В четверг, 19 апреля, в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области на трассе произошло ДТП с фатальными последствиями
Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".
Перевернулся рейсовый автобус Надворная-Ланчин.
“По предварительным данным, есть погибший, четверо пассажиров получили травмы, трое из них – дети. Полиция устанавливает все обстоятельства – было ли столкновение, какова причина аварии”, – рассказала пресс-секретарь областного управления Нацполиции Мирослава Белдик
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изучала обстоятельства происшествия.
В ДТП погиб один из пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.
- Напомним, утром 17 апреля Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal.
- В результате столкновения 9 человек погибли и 21 получили повреждения различной степени тяжести.