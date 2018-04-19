На трассе Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус. Есть погибший

19 апреля, 2018, 17:26

В четверг, 19 апреля, в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области на трассе произошло ДТП с фатальными последствиями

Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Перевернулся рейсовый автобус Надворная-Ланчин.

“По предварительным данным, есть погибший, четверо пассажиров получили травмы, трое из них – дети. Полиция устанавливает все обстоятельства – было ли столкновение, какова причина аварии”, – рассказала пресс-секретарь областного управления Нацполиции Мирослава Белдик

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изучала обстоятельства происшествия.

В ДТП погиб один из пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.