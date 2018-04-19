 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мировая премьера ленты "Донбасс" состоится на Каннском фестивале


фото: realist.online
Мировая премьера ленты "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы состоится на 71-м Каннском кинофестивале

Об этом сообщает "Артхаус трафик".

"Донбасс" станет фильмом открытия приграми "Особый взгляд", официальной программы Канн 2018.

Сценарий основан на документальных материалах. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи. "Донбасс" - антивоенная лента, герои которой стали заложниками обстоятельств. Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

"Где грань между фактом и вымыслом? Возможно ли сохранить рассудок и человеческое достоинство в таких условиях?" – тема фильма.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик".
 
"Особый взгляд" – конкурсная программа Каннского фестиваля.

Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован в 2018 год.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

19 апреля, 2018 четверг

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать