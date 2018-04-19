Мировая премьера ленты "Донбасс" состоится на Каннском фестивале

19 апреля, 2018, 16:03

Мировая премьера ленты "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы состоится на 71-м Каннском кинофестивале

Об этом сообщает "Артхаус трафик".

"Донбасс" станет фильмом открытия приграми "Особый взгляд", официальной программы Канн 2018.

Сценарий основан на документальных материалах. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи. "Донбасс" - антивоенная лента, герои которой стали заложниками обстоятельств. Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

"Где грань между фактом и вымыслом? Возможно ли сохранить рассудок и человеческое достоинство в таких условиях?" – тема фильма.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик".



"Особый взгляд" – конкурсная программа Каннского фестиваля.

Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован в 2018 год.