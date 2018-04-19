Мужчине из Франции второй раз пересадили лицо. Это первый случай в истории

19 апреля, 2018, 15:46

Мужчина из Франции Жером Амон – первый человек на планете, который получил третье новое лицо

Жером Амон страдает нейрофиброматозом второго типа. Это заболевание генетическое и оно вызывает опухоли на поверхности нервов под кожей и над ней. Это заставило Амона пересадить лицо.

Первую пересадку Жерому провели в 2010 году. Трансплантация прошла успешно.

Через пять лет мужчина заболел простудой и начал принимать лекарства. Как оказалось, они были несовместимы с теми, которые Жером принимал, чтобы предотвратить отторжение нового лица. Из-за этого его пришлось удалить.

На протяжении двух месяцев Жером Амон жил в парижской больнице. Он не мог говорить, видеть и слышать. В таком состоянии ему пришлось провести два месяца.

Впоследствии для Жерома нашли донора, которому было 22 года. Мужчине второй раз пересадили лицо. Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Ее провел профессор Лоран Лантьери, который уже во второй раз оперировал Амона.

Чтобы не было повторного отторжения, кровь Амона тщательно очистили.

Его третье лицо пока еще не полностью "легло" в очертания черепа, глаз и носа. Но сам Амон говорит, что доволен результатом.

"Если бы я не признал это лицо своим, то было бы ужасно. Это вопрос самоидентификации. Но все хорошо, это я. Вообще-то мне 43 года. Но донору было 22, так что и мне сейчас опять 22 года", - сказал Жером Амон.