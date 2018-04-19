Любовь космонавтов и пришелец из будущего. Новый клип The Hardkiss на песню "Мелодия"
Видео опубликовали на YouTube-канале.
Ролик состоит из двух частей. Первая – это Земля в 50-е годы. По улицам ходит пришелец из будущего, которого не замечают занятые люди. Вторая – это Космос, в котором разворачивается история любви двух космонавтов.
Эта песня, по словам Юлии Саниной, рассказывает историю счастливой любви.
"Я так давно хотела написать светлую песню о счастливой любви! О том, что любовь вне времени, любовь не имеет границ, она сложная и простая одновременно, далека, как космос и близка, как поцелуй", - написала актриса в Facebook.
Режиссером нового клипа стал муж Юлии Вал Бебко.
"Я мечтаю, чтобы вы под эту песню целовались, любили друг друга, обнимали своих детей и родителей, мечтали о свою половинку, крепко сжимали руку преданного друга. Ведь у каждого из нас своя "Мелодия", - добавила Юлия.
- Ранее Ріапобой записал песню и клип про школьную жестокость, которая называется "Все, что тебя не убивает".
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