Лидер БПП назвал запись разговоров Онищенко с Порошенко фейком

19 апреля, 2018, 14:31

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отказался комментировать обнародованные записи нардепа Александра Онищенко якобы с его разговором с президентом Петром Порошенко

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что именно фракция "Блок Петра Порошенко" инициировала определенные рабочие группы и круглые столы относительно фейков. А фейки мы не комментируем", - заявил Герасимов.

На вопрос журналиста: "Вы считаете, что это не подлинный голос президента?" лидер фракции сказал: "Фейки мы не комментируем".

19 апреля депутат-беглец Александр Онищенко, которого подозревают в махинациях с продажей газа, обнародовал разговор якобы с президентом Украины Петром Порошенко.

Как уверяет Онищенко, на записи Петр Порошенко обсуждает с ним договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и его бизнеса.



