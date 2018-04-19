Лидер БПП назвал запись разговоров Онищенко с Порошенко фейком
19 апреля, 2018, 14:31
Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отказался комментировать обнародованные записи нардепа Александра Онищенко якобы с его разговором с президентом Петром Порошенко
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что именно фракция "Блок Петра Порошенко" инициировала определенные рабочие группы и круглые столы относительно фейков. А фейки мы не комментируем", - заявил Герасимов.
На вопрос журналиста: "Вы считаете, что это не подлинный голос президента?" лидер фракции сказал: "Фейки мы не комментируем".
- 19 апреля депутат-беглец Александр Онищенко, которого подозревают в махинациях с продажей газа, обнародовал разговор якобы с президентом Украины Петром Порошенко.
- Как уверяет Онищенко, на записи Петр Порошенко обсуждает с ним договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и его бизнеса.
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