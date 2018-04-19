Луценко готовит документы о снятии неприкосновенности еще с 5 депутатов

19 апреля, 2018, 19:49

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов

Об этом сообщает "Радио свобода".

"У меня на столе пять материалов, в том числе и со Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно снятия депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", - заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что собраных документов достаточно для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но "юридическое управление Генеральной прокуратуры должно дать свое заключение, возможно, внести технические правки в сам текст".