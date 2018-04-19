Криминальное окружение Путина стояло за транзитом газа в Украину, - Дождь
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на телеканал “Дождь”.
В 2001 году "Газпром" заключил контракт с компанией Eural Trans Gas на перепродажу туркменского газа в Украину газпромовскими трубами.
Предполагалось, что "Газпром" должен был стать соучредителем ETG, но потом газовый монополист отказался от этой идеи.
Доля Eural Trans Gas в поставках импортного газа в Украину была даже большей, чем у "Газпрома" - 57% против 43%.
Компанию создали в 2002 году трое граждан Румынии и израильтянин, который называл себя адвокатом Семена Могилевича - российско-украинского бизнесмена и авторитета, который входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников. Затем владельцем компании стал украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Сообщается, что документально цепочка к нему не вела - владельцами 70% акций ETG были неизвестные гражданки Кипра - через принадлежащие им компании Dema Trustees и Dema Nominees.
Как выяснил "Дождь", к компании Eural Trans Gas имеют отношение трое авторитетных петербуржцев - Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин, - которых связывают и с криминальным миром, и с окружением Владимира Путина.
Dema Trustees и Dema Nominees опосредованно владеют долей в Петербургском нефтяном терминале - одном из крупнейших на Балтике, за которым стоят фигуры Трабера, Васильева и Скигина.
Именно они, по версии издания, были бенефициарами посредника Eural Trans Gas, а не Фирташ.
Не исключено, что затем они могли быть связаны и с RosUkrEnergo, которая заняла место ETG в транзите.