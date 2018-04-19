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Криминальное окружение Путина стояло за транзитом газа в Украину, - Дождь

Трое жителей Санкт-Петербурга, которых связывают с криминальным миром и окружением президента РФ Путина, имеют отношение к компании, которая с начала 2000-х годов стала главным поставщиком газа из Туркмении в Украину

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на телеканал “Дождь”.

В 2001 году "Газпром" заключил контракт с компанией Eural Trans Gas на перепродажу туркменского газа в Украину газпромовскими трубами.

Предполагалось, что "Газпром" должен был стать соучредителем ETG, но потом газовый монополист отказался от этой идеи.

Доля Eural Trans Gas в поставках импортного газа в Украину была даже большей, чем у "Газпрома" - 57% против 43%.

Компанию создали в 2002 году трое граждан Румынии и израильтянин, который называл себя адвокатом Семена Могилевича - российско-украинского бизнесмена и авторитета, который входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников. Затем владельцем компании стал украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Сообщается, что документально цепочка к нему не вела - владельцами 70% акций ETG были неизвестные гражданки Кипра - через принадлежащие им компании Dema Trustees и Dema Nominees.

Как выяснил "Дождь", к компании Eural Trans Gas имеют отношение трое авторитетных петербуржцев - Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин, - которых связывают и с криминальным миром, и с окружением Владимира Путина.

Dema Trustees и Dema Nominees опосредованно владеют долей в Петербургском нефтяном терминале - одном из крупнейших на Балтике, за которым стоят фигуры Трабера, Васильева и Скигина.

Именно они, по версии издания, были бенефициарами посредника Eural Trans Gas, а не Фирташ.

Не исключено, что затем они могли быть связаны и с RosUkrEnergo, которая заняла место ETG в транзите.

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