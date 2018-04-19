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Король Свазиленда решил переименовать страну


фото: enca.com
Король Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство эСватини, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что eSwatini на языке сват означает "место Свази", название маленького государства между Южной Африкой и Мозамбиком.

В отличие от некоторых стран, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости в 1968 году. До этого страна более 60 лет была под британским протекторатом. Король Мсвати III объявил о смене названия во время празднования дня независимости на спортивном стадионе в городе Манзини.

"Я хотел бы объявить, что Свазиленд вернется к своему первоначальному названию", - заявил король.

эСватини - последняя в Африке страна с абсолютной монархией, в которой власть монарха - суверена является неограниченной.

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