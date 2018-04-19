Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия договорились о киберзащите от России
"Мы знаем, что Россия делает, и не следует сомневаться, что эта кибервойна является одним из крупнейших вызовов нашего времени. Вместе с нашими ближайшими союзниками, трое из которых присутствуют в настоящее время, мы круглосуточно будем работать со всеми доступными нам технологиями, чтобы не позволить агрессивным государствам и негосударственным игрокам взять верх", - сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед тем, как провести для своих коллег секретный брифинг.
Она обвинила Россию в "использовании кибернетического пространства как составляющей более широких усилий по подрыву международной системы».
Другие присутствующие премьер-министры также подтвердили свою готовность сотрудничать в отражении кибератак и в целом защиты системы правил и норм, которые десятилетиями обеспечивали мир, стабильность и процветание.
"Есть на свете люди и государства, которые не разделяют наши ценности, подход к свободы и основанного на правилах порядка. Поэтому друзьям единомышленникам, как мы, важно держаться вместе, чтобы выразить солидарность, направит четкий сигнал тем, кто не соблюдает правила", - сказал Джастин Трюдо.
Отметим, что Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и США входят в альянс "Five Eyes" и проводят общую радиотехническую разведывательную деятельность.
- Напомним, США и Великобритания заявили о том, что российское правительство провело масштабную кибератаку на государственные и частные компании
- 16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
- Тем временем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы считают, что российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей 7 штатов.
- Сообщалось, что российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
- Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной сети.
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