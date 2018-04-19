Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия договорились о киберзащите от России

"Мы знаем, что Россия делает, и не следует сомневаться, что эта кибервойна является одним из крупнейших вызовов нашего времени. Вместе с нашими ближайшими союзниками, трое из которых присутствуют в настоящее время, мы круглосуточно будем работать со всеми доступными нам технологиями, чтобы не позволить агрессивным государствам и негосударственным игрокам взять верх", - сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед тем, как провести для своих коллег секретный брифинг.

Она обвинила Россию в "использовании кибернетического пространства как составляющей более широких усилий по подрыву международной системы».

Другие присутствующие премьер-министры также подтвердили свою готовность сотрудничать в отражении кибератак и в целом защиты системы правил и норм, которые десятилетиями обеспечивали мир, стабильность и процветание.

"Есть на свете люди и государства, которые не разделяют наши ценности, подход к свободы и основанного на правилах порядка. Поэтому друзьям единомышленникам, как мы, важно держаться вместе, чтобы выразить солидарность, направит четкий сигнал тем, кто не соблюдает правила", - сказал Джастин Трюдо.

Отметим, что Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и США входят в альянс "Five Eyes" и проводят общую радиотехническую разведывательную деятельность.