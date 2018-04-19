Гройсман заявил об отсутствии оснований для досрочных выборов Рады и пообещал баллотироваться в 2019 году

19 апреля, 2018, 14:41

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов

Об этом сообщил премьер в Twitter.

"Сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов. Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон относительно более жесткого наказания за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников”, - отметил он.

Сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов. Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон относительно более жесткого наказания за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 апреля 2018 г.

Гройсман также отметил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", - говорится в сообщении.