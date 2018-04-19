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Гройсман заявил об отсутствии оснований для досрочных выборов Рады и пообещал баллотироваться в 2019 году


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов

Об этом сообщил премьер в Twitter.

"Сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов. Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон относительно более жесткого наказания за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников”, - отметил он.

Гройсман также отметил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", - говорится в сообщении.

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