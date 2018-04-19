Гранатометы, мины, автоматы: в Киеве разоблачили торговцев контрабандным оружием из США и Европы

19 апреля, 2018, 17:15

СБУ разоблачила в Киеве международную группировку, которая специализировалась на контрабанде, незаконном изготовлении и сбыте в Украине огнестрельного оружия и боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Участники банды через своих зарубежных сообщников наладили незаконный ввоз из США и стран ЕС отдельных деталей оружия. Через курьеров они переправляли контрабандный "товар" в Киев, после чего в мастерской в ​​гараже банды собирали огнестрельное оружие для продажи.

Злоумышленники приводили оружие в боевое состояния и в случае необходимости снаряжали его самодельными глушителями, после чего продавали на черном рынке по цене 2,3-2,5 тыс. евро.

Покупателей дельцы подыскивали через форумы в интернете. Спецслужбисты в течение марта-апреля 2018 задокументировали ряд преступных сделок. Во время очередной попытки продажи двух пистолетов иностранного производства на одной из улиц Киева сотрудники СБУ задержали организатора группировки.

Во время обысков по месту жительства бандитов и в мастерской по изготовлению оружия правоохранители изъяли 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7 пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов марок Glock, Colt, CZ, Browning, Beretta, Walther, SigSauer, Vzor, 8 гранатометов , 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов различных калибров, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов.

Открыто производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами). Дельцам грозит до 5 лет лишения свободы

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