 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ передала в суд обвинения против экс-министра юстиции Лавриновича

В четверг, 19 апреля, ГПУ направила обвинительный акт относительно экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича Александра Лавриновича в суд

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Лавриновича обвиняют в захвате государственной власти вместе с другими лицами в июле-октябре 2010 года.

Досудебное расследование в отношении других фигурантов дела - экс-заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и экс-президента Украины Виктора Януковича - пока приостановлено в связи с объявлением их в розыск.

Лавриновичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других лиц, причастных к этому преступлению, досудебное расследование продолжается.

  • Напомним, 6 сентября 2017 года ГПУ сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (попытка насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу. Речь шла об изменении государственного правления с парламентско-президентской республики на президентско-парламентскую без согласования с Верховной Радой.
  • Лавринович заявляет, что изменения к Конституции были не нарушением, а исполнением функциональных обязанностей.
  • 15 сентября Лавриновича арестовали на 2 месяца.
  • 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда о мере пресечения в виде ареста.
  • ГПУ считает вероятность побега Лавриновича крайне высокой.
  • 17 апреля 2018 года Лавриновичу вручили сообщение о подозрении.
     
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2018 четверг

больше новостей

19 апреля, 2018 четверг

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать