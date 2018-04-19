ГПУ передала в суд обвинения против экс-министра юстиции Лавриновича
19 апреля, 2018, 14:59
В четверг, 19 апреля, ГПУ направила обвинительный акт относительно экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича Александра Лавриновича в суд
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Лавриновича обвиняют в захвате государственной власти вместе с другими лицами в июле-октябре 2010 года.
Досудебное расследование в отношении других фигурантов дела - экс-заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и экс-президента Украины Виктора Януковича - пока приостановлено в связи с объявлением их в розыск.
Лавриновичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В отношении других лиц, причастных к этому преступлению, досудебное расследование продолжается.
- Напомним, 6 сентября 2017 года ГПУ сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (попытка насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу. Речь шла об изменении государственного правления с парламентско-президентской республики на президентско-парламентскую без согласования с Верховной Радой.
- Лавринович заявляет, что изменения к Конституции были не нарушением, а исполнением функциональных обязанностей.
- 15 сентября Лавриновича арестовали на 2 месяца.
- 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда о мере пресечения в виде ареста.
- ГПУ считает вероятность побега Лавриновича крайне высокой.
- 17 апреля 2018 года Лавриновичу вручили сообщение о подозрении.