ГПУ передала в суд обвинения против экс-министра юстиции Лавриновича

19 апреля, 2018, 14:59

В четверг, 19 апреля, ГПУ направила обвинительный акт относительно экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича Александра Лавриновича в суд

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Лавриновича обвиняют в захвате государственной власти вместе с другими лицами в июле-октябре 2010 года.

Досудебное расследование в отношении других фигурантов дела - экс-заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и экс-президента Украины Виктора Януковича - пока приостановлено в связи с объявлением их в розыск.

Лавриновичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других лиц, причастных к этому преступлению, досудебное расследование продолжается.