Глава "Укравтодора" пояснил, кто должен контролировать ямы на дорогах

19 апреля, 2018, 12:10

По словам главы "Укравтодора" Славомира Новака, контроль качества дорог в Украине осуществляется на четырех уровнях

Исполняющий обязанности руководителя "Укравтодора" Славомир Новак пояснил, кто контролирует ремонт украинских дорог.

"Сейчас в Украине действует четырехуровневый контроль", - заявил глава "Укравтододу" во время Ukrainian Infrastructure Forum.

А именно:

- Дорожные службы на местах;

- Непосредственный руководитель "Укравтодора", который может инициировать проверку качества дорожного покрытия в любое время и в любом уголке страны;

- Независимые контроллеры, финансируемые международными структурами (в частности, сейчас это польское и венгерское правительства)

- Общественный контроль.

Глава "Укравтодора" обратил внимание, что именно общественный контроль является едва ли не самым главным и пообещал лично приложить все усилия для того, чтобы должным образом и оперативно реагировать на жалобы граждан.

Кроме того, Новак обратил внимание, что к конролю украинских дорог также должны быть привлечены правоохранительные органы.

Главной проблемой того, что на украинских дорогах "асфальт сходит вместе со снегом" Новак называет аварийный ремонт украинских дорог (или так называемый ямочный):

"На такой ремонт нет никаких гарантий", - говорит глава "Укравтодора". - "А это должна быть ответственность компаний».

По словам Новака, в соответствии с правительственной концепции Государственной программы развития дорог на 2018-2022 годы, через пять лет Украина полностью откажется от ямочного ремонта дорожного покрытия.