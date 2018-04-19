Германия будет просить США освободить компании от санкций против РФ, - WSJ
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию немецких чиновников.
По данным издания, на этой неделе во время визита в Вашингтон министр финансов Германии продвигать решение о специальном подходе к немецким компаниям, а канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос на встрече с Трампом позже в этом месяце.
"Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, связанными с пидсанкцийнимы людьми. Руководители немецких компаний заявляют, что новые штрафные меры могут потенциально обойтись промышленности Германии в сотни миллионов евро и поставить под угрозу совместные усилия, направленные на препятствование банкам финансировать новые проекты в России ", - пишет издание.
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- Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.
- Все бизнесмены и чиновники, которые попали под санкции, упоминаются в "кремлевском докладе, который подготовил Минфин США по поводу российского вмешательства в американские выборы.
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