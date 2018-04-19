Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал о подготовке обращения Януковича к Путину о введении войск

19 апреля, 2018, 18:45

Бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин заявил, что узнал о подготовке обращения экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину относительно российского военного вторжения из телефонного разговора 1 марта 2014 года

Об этом Ильин рассказал во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича, передает "Укринформ".

"О том, что такое обращение готовится, я узнал непосредственно от Януковича. Он мне позвонил, это было в первой половине дня 1 марта, я находился в госпитале. Он сказал, что ситуация на юго-востоке Украины начинает выходить из-под контроля, что население начинает выражать недовольство действиями тех, кто захватил власть после Майдана. Он сказал, что никакой реакции со стороны стран-подписантов соглашения по мирному урегулированию пока нет. После определенного разговора между нами, он проинформировал, что собирается обратиться к президенту РФ Путину с просьбой начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии. Спросил мое мнение, как я к этому отношусь, сказал, чтобы я посоветовался с какими-то помощниками, не спешил", - сказал Ильин.

При этом Ильин отметил, что не был полностью проинформирован о сущности обращения.

По словам экс-главы Генштаба, тогдашний командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк также знал о подготовке этого обращения.

Напомним, 3 марта 2014 тогдашний постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на открытом внеочередном заседании Совета Безопасности ООН заявил о получении Владимиром Путиным датированного 1 марта обращения Виктору Януковичу с просьбой об использовании российских войск в Украине.