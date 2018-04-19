Экс-глава Генштаба назвал лучшей защитой Украины Харьковские соглашения о российском флоте в Крыму
Об этом Ильин заявил во время допроса в суде по делу о госизмене Виктора Януковича, передает Эспрессо.TV.
"Я считаю, что, учитывая нюансы и ту ситуацию в Крыму, наверное, это было правильным решением", - сказал Ильин.
Предложения по денонсации Харьковских соглашений Ильин назвал "глупостями тех, кто захватил власть в Киеве".
"Те ошибки, глупости тех, кто захватил власть в Киеве после событий на Майдане, когда звучали различные заявления, что нужно расторгнуть договор, они привели к негативным последствиям для Украины", - добавил Ильин.
Экс-начальник Генштаба ВСУ также заявил, что украинских военных моряков "не воспринимало население Крыма".
Харьковские соглашения или "пакт Януковича-Медведева" - соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Соглашение подписали 21 апреля 2010 года в Харькове президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев.
По условиям соглашения, срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения.
31 марта 2014 года после оккупации Крыма Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение.
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