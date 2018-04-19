Экс-глава Генштаба назвал лучшей защитой Украины Харьковские соглашения о российском флоте в Крыму

19 апреля, 2018, 12:53

Бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин назвал Харьковские соглашения о пребывании российского военно-морского флота в украинском Крыму "правильным решением"

Об этом Ильин заявил во время допроса в суде по делу о госизмене Виктора Януковича, передает Эспрессо.TV.

"Я считаю, что, учитывая нюансы и ту ситуацию в Крыму, наверное, это было правильным решением", - сказал Ильин.

Предложения по денонсации Харьковских соглашений Ильин назвал "глупостями тех, кто захватил власть в Киеве".

"Те ошибки, глупости тех, кто захватил власть в Киеве после событий на Майдане, когда звучали различные заявления, что нужно расторгнуть договор, они привели к негативным последствиям для Украины", - добавил Ильин.

Экс-начальник Генштаба ВСУ также заявил, что украинских военных моряков "не воспринимало население Крыма".

Харьковские соглашения или "пакт Януковича-Медведева" - соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Соглашение подписали 21 апреля 2010 года в Харькове президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев.

По условиям соглашения, срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения.

31 марта 2014 года после оккупации Крыма Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение.