Двух крымских татар нашли мертвыми в СИЗО оккупированного Крыма, - правозащитники

19 апреля, 2018, 21:44

В апреле 2018 года в СИЗО оккупированного Симферополя умерло неестественной смертью по меньшей мере четыре человека, двое из них - крымские татары

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа (КПГ).

По информации, вероятно, 6 апреля, в СИЗО найдены повешенными: Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет.

12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) найден повешенным 23-летний Дмитрий Шипшина.

"13 апреля в камере номер 8, куда помещают вновь прибывших, в так называемом карантине, с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искера, доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя. Эти данные подтвердили несколько независимых друг от друга источников", - говорится в сообщении.

Информация об этих событиях отсутствует на официальных сайтах Следственного Комитета РФ, Прокуратуры РФ, ФСИН РФ.