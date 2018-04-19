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Двое членов экипажа арестованного судна "Норд" сбежали с Украины


фото: krymr.org
19 апреля около 6 утра двое граждан Украины, членов арестованного судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

В аэропорту "Жуляны" на рейс, направлявшийся в Беларусь, якобы зарегистрировалось двое граждан РФ, которые предъявили на паспортный контроль документы граждан РФ, выданные в генконсульстве России в Харькове.

Поскольку документы, выданные официальными представительствами РФ в Украине украинская сторона признает, и транскрипция фамилий мужчин в паспортах отличалась от идентификационных, содержавшиеся в базе данных, - их пропустили через границу.

На момент вылета никаких поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманди в Госпогранслужбу не поступало.

За то, что существует подозрение в подделке документов членов экипажа "Норда", во время оформления пассажиров на рейс на Минск, Госпогранслужба не пропустила семерых украинцев - членов судномарини, которые предоставили пограничникам аналогичные документы граждан РФ. Эти документы изъяли и составили протокол об очередной попытке незаконного нарушения госграницы Украины.

За этим случаем материалы направили в суд.

Членам "Норда" в очередной раз предложили обратиться в органы ГМС Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем в места постоянного проживания на законных основаниях.

  • Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море рыболовецкое судно из аннексированного Россией Крыма.
  • 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
  • 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания.
  • Команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Вывезти команду хотели представители генконсульства России.
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