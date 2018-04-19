Двое членов экипажа арестованного судна "Норд" сбежали с Украины

19 апреля, 2018, 17:41

19 апреля около 6 утра двое граждан Украины, членов арестованного судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

В аэропорту "Жуляны" на рейс, направлявшийся в Беларусь, якобы зарегистрировалось двое граждан РФ, которые предъявили на паспортный контроль документы граждан РФ, выданные в генконсульстве России в Харькове.

Поскольку документы, выданные официальными представительствами РФ в Украине украинская сторона признает, и транскрипция фамилий мужчин в паспортах отличалась от идентификационных, содержавшиеся в базе данных, - их пропустили через границу.

На момент вылета никаких поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманди в Госпогранслужбу не поступало.

За то, что существует подозрение в подделке документов членов экипажа "Норда", во время оформления пассажиров на рейс на Минск, Госпогранслужба не пропустила семерых украинцев - членов судномарини, которые предоставили пограничникам аналогичные документы граждан РФ. Эти документы изъяли и составили протокол об очередной попытке незаконного нарушения госграницы Украины.

За этим случаем материалы направили в суд.

Членам "Норда" в очередной раз предложили обратиться в органы ГМС Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем в места постоянного проживания на законных основаниях.