Депутат-беглец Онищенко обнародовал разговор якобы с Петром Порошенко
19 апреля, 2018, 12:09
Депутат-беглец Александр Онищенко, которого подозревают в махинациях с продажей газа, обнародовал разговор якобы с президентом Украины Петром Порошенко
Запись появилась в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne вечером 18 апреля.
Как уверяет Онищенко, на записи Петр Порошенко обсуждает с ним договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и его бизнеса.
Как сообщил Онищенко в комментарии "Украинской правде" запись разговора он решил опубликовать в связи с презентацией своей книги. Ранее на NewsOne также обнародовали отрывки из кники депутата-беглеца.
Онищенко сообщил, что постепенно к приближению выборов он будет обнародовать и другие материалы.
- Напомним, 8 ноября стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Ощадбанка" по факту исчезновения $156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
- В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже из рахунків "Ощадбанке" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
- Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобыча". В декабре 2015 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследовать схемы на госпредприятии "Укргаздобыче", в результате которых государство недополучило миллиарды гривен.
- Весной 2017 года нардеп объявил, что получил статус политбеженца в Евросоюзе.
- 12 октября детективы НАБУ сатримали предполагаемого участника преступной организации хищения природного газа, в организации которой подозревают нардепа Александра Онищенко.
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