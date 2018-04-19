Депутат-беглец Онищенко обнародовал разговор якобы с Петром Порошенко

19 апреля, 2018, 12:09

Депутат-беглец Александр Онищенко, которого подозревают в махинациях с продажей газа, обнародовал разговор якобы с президентом Украины Петром Порошенко

Запись появилась в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne вечером 18 апреля.

Как уверяет Онищенко, на записи Петр Порошенко обсуждает с ним договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и его бизнеса.

Как сообщил Онищенко в комментарии "Украинской правде" запись разговора он решил опубликовать в связи с презентацией своей книги. Ранее на NewsOne также обнародовали отрывки из кники депутата-беглеца.

Онищенко сообщил, что постепенно к приближению выборов он будет обнародовать и другие материалы.