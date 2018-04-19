Чудо-гол ножницами вывел клуб украинца в финал Кубка Греции

19 апреля, 2018, 11:37

Клуб украинца Дмитрия Чигринского АЕК вышел в финал Кубка Греции благодаря эффектному голу ножницами на последних секундах матча

В ответном полуфинальном матче Кубка Греции АЕК вырвал победу над "Ларисою" (1:0) на 90+4 минуте. Блестящим ударом ножницами забил Лазарос Христодолопулос. Дмитрий Чигринский отыграл весь матч на позиции центрального защитника.

АЕК в первой игре проиграл в гостях "Лариси" со счетом 1:2, однако вышел в финал, благодаря забитому на выезде голу.

В финале АЕК встретится с ПАОК, за который играет другой украинский футболист - Евгений Шахов.

АЕК был соперником "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, где дважды сыграл с киевлянами вничью (1:1; 0:0), но вылетел из турнира.

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