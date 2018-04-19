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Более 50% французов негативно оценивают избрание Макрона президентом


фото: REUTERS
Почти через год после президентских выборов во Франции больше половины ее граждан негативно оценивают избрание Эммануэля Макрона главой государства

Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe, сообщает Le Figaro.

Так, для 22% респондентов избрание Макрона президентом стало "крайне плохой вещью". Еще для 30% его президентство является "достаточно плохой вещью".

Вполне положительно избрания Макрона оценивают лишь 13% опрошенных, 35% - скорее положительно, чем отрицательно.

В то же время 65% респондентов нравится то, как Макрон позиционирует Францию на международной арене, еще 55% положительно оценивают его стиль управления.

Лишь 39% хорошо оценивают социальную политику Макрона, в то же время 61% ее не одобряет.

42% опрошенных считают, что до 2022 года Макрону удастся изменить ситуацию во Франции на лучшее, 58% придерживаются противоположного мнения.

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