Более 50% французов негативно оценивают избрание Макрона президентом
Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe, сообщает Le Figaro.
Так, для 22% респондентов избрание Макрона президентом стало "крайне плохой вещью". Еще для 30% его президентство является "достаточно плохой вещью".
Вполне положительно избрания Макрона оценивают лишь 13% опрошенных, 35% - скорее положительно, чем отрицательно.
В то же время 65% респондентов нравится то, как Макрон позиционирует Францию на международной арене, еще 55% положительно оценивают его стиль управления.
Лишь 39% хорошо оценивают социальную политику Макрона, в то же время 61% ее не одобряет.
42% опрошенных считают, что до 2022 года Макрону удастся изменить ситуацию во Франции на лучшее, 58% придерживаются противоположного мнения.