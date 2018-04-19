Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской, - штаб АТО
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня около 7 часов утра боевики российско-оккупационных войск в очередной раз нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской.
"Традиционно, обстрелы позиций ВС Украины боевики осуществили с огневых позиций на горе Князь Игорь, применив станковые противотанковые гранатометы. Об указанном украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как явное нежелание главарей оккупационной администрации РФ выполнять в этом районе требования Рамочного решения относительно разведения сил и средств на линии разграничения сторон. В свою очередь, подразделения сил Антитеррористической операции готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований Минских договоренностей.
- В марте штаб АТО сообщал, что оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Луганщине, чтобы сорвать разведение войск.