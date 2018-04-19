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Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской, - штаб АТО

Боевики российско-оккупационных войск сорвали запланированное на 25 апреля разведение войск у Станицы Луганской

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня около 7 часов утра боевики российско-оккупационных войск в очередной раз нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской.

"Традиционно, обстрелы позиций ВС Украины боевики осуществили с огневых позиций на горе Князь Игорь, применив станковые противотанковые гранатометы. Об указанном украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как явное нежелание главарей оккупационной администрации РФ выполнять в этом районе требования Рамочного решения относительно разведения сил и средств на линии разграничения сторон. В свою очередь, подразделения сил Антитеррористической операции готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований Минских договоренностей.

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