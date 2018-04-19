Блогер "отредактировала" себя по советам хейтеров. Девушка превратилась в "чудовище"
Фото девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.
Чесси и некоммерческая организация Cybersmile провели эксперимент. Девушка начала с ролика Instagram-Stories, в котором позировала в белье. Пользователи начали критиковать ее фигуру и внешность и советовать, что ей нужно изменить.
Девушка приняла все "советы" и отредактировала свою фотографию по словам хейтеров. Она увеличила грудь и ягодицы, сделала ноги худыми и сузила талию. Также она увеличила свои губы.
"Если мы будем менять свое тело из-за каждого тролля, мы станем настоящими монстрами. Неважно, 23 у тебя подписчика или три миллиона – никто не должен сталкиваться с буллингом в сети", - написала Челси.
-
Напомним, к новому клипу Ріапобой "Все, что тебя не убивает" в сети запустили флешмоб, в котором рассказывают собственные истории из школьной жизни о жестокости одноклассников.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-