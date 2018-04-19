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Блогер "отредактировала" себя по советам хейтеров. Девушка превратилась в "чудовище"

Instagram-блогер Чесси Кинг отредактировала свое фото, которое раскритиковали пользователи сети, и показала, какой стала после советов

Фото девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

Чесси и некоммерческая организация Cybersmile провели эксперимент. Девушка начала с ролика Instagram-Stories, в котором позировала в белье. Пользователи начали критиковать ее фигуру и внешность и советовать, что ей нужно изменить.

Девушка приняла все "советы" и отредактировала свою фотографию по словам хейтеров. Она увеличила грудь и ягодицы, сделала ноги худыми и сузила талию. Также она увеличила свои губы.

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"Если мы будем менять свое тело из-за каждого тролля, мы станем настоящими монстрами. Неважно, 23 у тебя подписчика или три миллиона – никто не должен сталкиваться с буллингом в сети", - написала Челси.

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