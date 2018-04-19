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Беспорядки во французской Тулузе: сожжены 11 автомобилей


фото: AFP
В ночь на четверг вновь произошли беспорядки во французском городе Тулуза

Об этом сообщает BFM TV.

За беспорядки, которые происходят в городе с воскресенья, власти ввели в Тулузе комендантский час.

В ночь на четверг беспорядки были менее масштабными, однако все равно были сожжены 11 автомобилей и контейнеры с мусором.

Правоохранители задержали только двух человек в сравнении с 18 задержанными в ночь на вторник.

Накануне суд арестовал на шесть месяцев одного из участников беспорядков, который 16 апреля бросил камень в полицейское авто.

Беспорядки в Тулузе совершаются с вечера воскресенья. Причиной для них стало самоубийство задержанного в тюрьме коммуны Сэс под Тулузой. Участники протестов не верят в то, что это было самоубийство.

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