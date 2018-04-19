Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США созданию единой платформы по борьбе с организованной преступностью

19 апреля, 2018, 10:11

Во время рабочей поездки в Вашингтон глава МВД Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом и свой план возвращения оккупированных территорий

Об этом Аваков сообщил в своем Twitter.

По словам главы МВД, его план возвращения Крыма и Донбасса содержит в себе стратегию “шаг за шагом”, а также создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом.

“Украина получает поддержку США и может на это рассчитывать в дальнейшем”, - пишет Аваков.

Напомним, 15 апреля министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщил о рабочем визите в США, во время которого запланированы встречи с представителями Госдепартамента и Федерального бюро расследований

Позже министр внутренних дел рассказал собственный план возвращения оккупированных территорий Украины

17 апреля Аваков заявил, что в Украине создадут единую международную платформу по борьбе с организованной преступностью

​18 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Рэем подписал Меморандум о сотрудничестве ведомств