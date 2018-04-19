Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США созданию единой платформы по борьбе с организованной преступностью
Об этом Аваков сообщил в своем Twitter.
По словам главы МВД, его план возвращения Крыма и Донбасса содержит в себе стратегию “шаг за шагом”, а также создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом.
“Украина получает поддержку США и может на это рассчитывать в дальнейшем”, - пишет Аваков.
- Напомним, 15 апреля министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщил о рабочем визите в США, во время которого запланированы встречи с представителями Госдепартамента и Федерального бюро расследований
- Позже министр внутренних дел рассказал собственный план возвращения оккупированных территорий Украины
- 17 апреля Аваков заявил, что в Украине создадут единую международную платформу по борьбе с организованной преступностью
- 18 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Рэем подписал Меморандум о сотрудничестве ведомств
З заст. Держсекретаря США @StateDept з питань Європи та Євразії Уессом Мітчеллом дуже детально обговорили план повернення Донбасу та Криму за стратегією step by step, та створення в Україні єдиної міжнародної платформи з боротьби із оргзлочиннісью, зокрема російським кріміналом pic.twitter.com/DdAPsqQrRk— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 квітня 2018 р.
С председателем комитета Конгресса США по разведке @DevinNunes обсудили ситуацию на оккупированных территориях Украины и реальные механизмы деоккупации Донбасса.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 квітня 2018 р.
Позиция конгрессмена - Украина получает поддержку США и может на это рассчитывать и в дальнейшем! pic.twitter.com/RykUid57az
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