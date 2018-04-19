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Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США созданию единой платформы по борьбе с организованной преступностью


фото: mzs.gov.ua
Во время рабочей поездки в Вашингтон глава МВД Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом и свой план возвращения оккупированных территорий

Об этом Аваков сообщил в своем Twitter.

По словам главы МВД, его план возвращения Крыма и Донбасса содержит в себе стратегию “шаг за шагом”, а также создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом.

“Украина получает поддержку США и может на это рассчитывать в дальнейшем”, - пишет Аваков.

  • Напомним, 15 апреля министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщил о рабочем визите в США, во время которого запланированы встречи с представителями Госдепартамента и Федерального бюро расследований
  • Позже министр внутренних дел рассказал собственный план возвращения оккупированных территорий Украины
  • 17 апреля Аваков заявил, что в Украине создадут единую международную платформу по борьбе с организованной преступностью
  • 18 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Рэем подписал Меморандум о сотрудничестве ведомств

 

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