Amazon тестирует новый "частный" Internet

19 апреля, 2018, 10:49

Компания Amazon запустила собственный браузер Internet

Об этом пишет The Verge.

Пока браузер доступен только для пользователей смартфонов на Android на территории Индии. При этом компания не объявляла официально о запуске нового продукта, при этом Internet доступен в Google Play с марта 2018 года.

Издание отмечает, что браузер похож на облегченные версии Facebook и YouTube Go. С его помощью можно сэкономить место в смартфоне, а также работать в приватном режиме. Неизвестно, появится ли Internet в других странах и для пользователей других платформ.

Описание в Google Play браузера свидетельствует, что он "частный", поскольку не требует дополнительных разрешений и не собирает личные данные, как это делают другие веб-браузеры. Это, в частности, указывает на то, что новый браузер станет конкурентом для других таких приложений, как Firefox, который блокирует трекер сайтов .

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