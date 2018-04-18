Из-за обстрела боевиками автобуса Донецкой фильтровальной станции несколько городов остались без воды

18 апреля, 2018, 17:19

Донецкая фильтровальная станция окончательно приостановила свою работу ради гарантии безопасности сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой фильтровальной станции.

"Сегодня в 15:05 остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении.

И.о. директора "Вода Донбасса" Александр Евдокимов подтвердил информацию о приостановке работы предприятия, передает "Громадське".

"Уже остановили, сливается хлор, чтобы не остался в трубах. Останавливают насосную станцию. Это не означает, что мы закрыли ее навсегда, просто нам нужны гарантии безопасности для сотрудников", - отметил он.