Во время протестов в Ереване в среду полиция задержала 68 человек

18 апреля, 2018, 12:34

В среду во время протестов в Ереване против нового премьер-министра правоохранители задержали 68 человек

Об этом сообщили в полиции Армении, передает издание News.am.

Правоохранители также отметили, что через несколько часов отпустят всех задержанных.

Ранее стало известно, что полиция начала задерживать оппозиционных активистов на площади Франции. По некоторой информации, с площади вывезли три автобуса с протестующими.

Полиция осталась на площади и перекрыла дороги в нескольких направлениях.

France Square now. Dozens arrested, heaving police presence. Nikol Pashinyan is now calling all Armenians to come out onto the streets. #Yerevan #Armenia #RejectSerzh pic.twitter.com/RfhEAoOMpt — EVN Report (@evn_report) 18 апреля 2018 г.

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