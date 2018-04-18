Во время протестов в Ереване в среду полиция задержала 68 человек
Об этом сообщили в полиции Армении, передает издание News.am.
Правоохранители также отметили, что через несколько часов отпустят всех задержанных.
Ранее стало известно, что полиция начала задерживать оппозиционных активистов на площади Франции. По некоторой информации, с площади вывезли три автобуса с протестующими.
Students being apprehended from France Square earlier today. Vid by Roubina Margossian #Yerevan #Armenia #RejectSerzh pic.twitter.com/mF3p5cUp8U— EVN Report (@evn_report) 18 апреля 2018 г.
Полиция осталась на площади и перекрыла дороги в нескольких направлениях.
France Square now. Dozens arrested, heaving police presence. Nikol Pashinyan is now calling all Armenians to come out onto the streets. #Yerevan #Armenia #RejectSerzh pic.twitter.com/RfhEAoOMpt— EVN Report (@evn_report) 18 апреля 2018 г.
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- Напомним, утром демонстранты взяли в осаду резиденцию главы правительства.
- 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
- 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
- После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
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