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Во время протестов в Ереване в среду полиция задержала 68 человек


фото: PAN Photo
В среду во время протестов в Ереване против нового премьер-министра правоохранители задержали 68 человек

Об этом сообщили в полиции Армении, передает издание News.am.

Правоохранители также отметили, что через несколько часов отпустят всех задержанных.

Ранее стало известно, что полиция начала задерживать оппозиционных активистов на площади Франции. По некоторой информации, с площади вывезли три автобуса с протестующими.

Полиция осталась на площади и перекрыла дороги в нескольких направлениях.

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  • Напомним, утром демонстранты взяли в осаду резиденцию главы правительства.
  • 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
  • Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
  • 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
  • Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
  • 17 апреля Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты, был утвержден премьер-министром Армении.
  • После этого лидер оппозиции заявил о начале "бархатной" революции.
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