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Во Львове мужчина нашел 22 снаряда времен Второй мировой войны

Житель Львова во время прогулки обнаружил возле стадиона "Арена Львов" 22 артиллерийских снаряда

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Днем в среду на ул. Вернадского, возле стадиона "Арена Львов" во время прогулки житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда, предположительно, времен Второй мировой войны.

Место происшествия оградили, выставили охрану. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г.Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженных взрывчатых предметов.

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