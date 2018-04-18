Во Львове мужчина нашел 22 снаряда времен Второй мировой войны

18 апреля, 2018, 22:55

Житель Львова во время прогулки обнаружил возле стадиона "Арена Львов" 22 артиллерийских снаряда

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Днем в среду на ул. Вернадского, возле стадиона "Арена Львов" во время прогулки житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда, предположительно, времен Второй мировой войны.

Место происшествия оградили, выставили охрану. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г.Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженных взрывчатых предметов.